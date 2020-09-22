Моргерштерн или Карлсон. Кто кумир будущих поколений?
Худрук театра «Модерн» Юрий Грымов обсуждает вместе с худруком детского музыкального театра им. Натальи Сац Георгием Исаакяном, как детский театр формирует культуру будущих поколений
Моргерштерн или Карлсон. Кто кумир будущих поколений?
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