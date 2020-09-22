Созданием альянса против строительства «Северного потока-2» США хотят выкинуть Россию с европейского газового рынка. Совсем
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают газовые войны России и США, готовящуюся тотальную реновацию жилья всей страны и отлучение от тридцатилетней бюджетной кормушки Института экономической политики имени Гайдара
Созданием альянса против строительства «Северного потока-2» США хотят выкинуть Россию с европейского газового рынка. Совсем
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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