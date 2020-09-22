Олег Кашин: Публикация в Ле Монд неплохое алиби для Владимира Путина
Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают выступление Путина в ООН, публикацию во французской газете Ле Монд переговоров президентов Франции и России, новых сенаторов в Совете Федерации
Олег Кашин: Публикация в Ле Монд неплохое алиби для Владимира Путина
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