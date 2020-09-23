ООН на удаленке. Путин призывал с продлению СНВ, Трамп наезжал на Китай
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают главные моменты из речи Путина в ООН, предложение Трампа привлечь Китай к ответственности за пандемию и слежку США за внутрироссийскими денежными переводами
ООН на удаленке. Путин призывал с продлению СНВ, Трамп наезжал на Китай
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