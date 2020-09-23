2020-09-23T17:45:36+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

ООН на удаленке. Путин призывал с продлению СНВ, Трамп наезжал на Китай

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают главные моменты из речи Путина в ООН, предложение Трампа привлечь Китай к ответственности за пандемию и слежку США за внутрироссийскими денежными переводами

ООН на удаленке. Путин призывал с продлению СНВ, Трамп наезжал на Китай

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