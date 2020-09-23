Чтобы заставить россиян носить маски, властям в регионах приходится закручивать гайки
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают насколько эффективны принимаемые меры для профилактики инфекций, нужен ли при трудоустройстве полиграф и о чём на самом деле говорили Макрон и Путин
Чтобы заставить россиян носить маски, властям в регионах приходится закручивать гайки
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