Осмысляя Путина. Почему президент России говорил на генассамблее о событиях 75-летней давности
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, о чем в ООН пытались сказать друг другу Россия, Китай и США и насколько сильны будут протесты из-за внезапной инаугурации Лукашенко
Осмысляя Путина. Почему президент России говорил на генассамблее о событиях 75-летней давности
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