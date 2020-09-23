2020-09-23T22:55:01+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Осмысляя Путина. Почему президент России говорил на генассамблее о событиях 75-летней давности

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, о чем в ООН пытались сказать друг другу Россия, Китай и США и насколько сильны будут протесты из-за внезапной инаугурации Лукашенко

Осмысляя Путина. Почему президент России говорил на генассамблее о событиях 75-летней давности

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 42.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
21 Сентября 2020 18:03 - 19:02

Вечерний Мардан

Тема: Путин наградил создателя «Авангарда» орденом, США заставили TikTok продаться американской компании, Мардан предсказал введение нового карантина по коронавирусу

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
8 Сентября 2020 18:03 - 19:02

Интересное

Тема: Сергей Мардан: Приговор Ефремову был показательным. Но проблема в том, он уедет на зону, а в нашей жизни ничего не изменится

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН

В гостях: Маргарита СИМОНЬЯН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Памятник правителю русской Америки Баранову уберут с площади в музей в октябре
В Москве скончались 15 пациентов с коронавирусом
Силовики в Минске опровергли сообщения об использовании газа и оружия для разгона протестов
США не признали Лукашенко законно избранным президентом
Путин продлил введенные из-за коронавируса меры для иностранцев в России
Рэпер Эльмин Гулиев признал вину в ДТП с пешеходами в Москве
Умер Ваха Агаев, депутат Госдумы
С начала года в России было продано 192 тысячи машин под брендом LADA
Российские Су-27 перехватили американские бомбардировщики над Черным морем
Суд продлил срок ареста экс-министра Михаила Абызова
Вернувшиеся из-за границы россияне обязаны самоизолироваться в ожидании результатов теста на коронавирус
Владимир Путин пообщается с победившими на выборах губернаторами
В Минске задержали более десяти протестующих
В Минске силовики применили водометы для разгона протестующих
Скопившиеся на границе РФ граждане Киргизии уедут 24 и 25 сентября
Первые электромобили, станции 5G и цифровое зрение: в Нижнем Новгороде открылась конференция ЦИПР-2020
Сенаторы США сообщили о сомнительных сделках сына Джо Байдена с россиянкой
В Тольятти открыли рабочее движение по транспортной развязке на трассе М-5
«Летит и плавится»: Путин рассказал об «эффекте эскимо» у ракет Авангард
Первые электромобили, станции 5G и цифровое зрение: в Нижнем Новгороде открылась конференция ЦИПР-2020
Девушки в коронах вышли на акцию в центр Минска
Американские власти ужесточат требования к вакцине от коронавируса
Власти Тюменской области привлекли компанию, которая занимается нефтесервисом и развитием альтернативной энергетики
Путин назвал хамством отказ поставок из-за границы деталей для самолета МС-21
Трамп наложил санкции на кубинские ром и сигары
Россия направила ноту постпредству Германии при ОЗХО по Навальному
Военный вертолёт ЛНА совершил экстренную посадку в районе города Сукна
Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» в Алтайском крае: информация и безопасность стали частью жизни
Минюст Беларуси: инаугурация Лукашенко проведена в точном соответствии с законом