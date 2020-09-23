2020-09-23T23:34:28+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Слив переговоров Путина и Макрона доказывает: все предыдущие договоренности между Россией и странами Европы больше не работают

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают свежие новости по делу Навального, слив в Le Monde и о продаже Тинькофф Банка Яндексу

Слив переговоров Путина и Макрона доказывает: все предыдущие договоренности между Россией и странами Европы больше не работают

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