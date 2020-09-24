2020-09-24T11:07:37+03:00
Под капотом
Кирилл МАНЖУЛА

Ремонт скола на лобовом стекле: когда стоит заморачиваться

Кирилл Манжула рассказывает, сколько можно ездить со сколом на лобовом и реально ли отремонтировать его самому

Ремонт скола на лобовом стекле: когда стоит заморачиваться

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите отзывы!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 3.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Эксперт оценил обстановку на валютном рынке
В РФПИ рассказали, будет ли вакцина от коронавируса продаваться в России
Эксперт предположил, как на бутылке Навального могли оказаться вещества из диагноза Германии
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России лучше, чем в других странах
Познер рассказал о страшном последствии проигрыша Трампа на выборах
Диетолог оценила пищевые привычки россиян
Путин напомнил, что борьба с коронавирусом еще не завершена
Росгидромет назвал самое опасное для России природное явление
Лукашенко заявил, что не придаёт своей инаугурации "какого-то великого значения"
Логотип бренда Uncle Ben’s изменят из-за борьбы с расизмом
Журналисты одними из первых получат вакцину от коронавируса
Песков призвал не допустить закредитованности регионов России
"В США министры бегут на ТВ со всех ног": Познер объяснил, почему в его программе так много политики
Познер рассказал, какой след оставило крепостное право на современной России
«Она сидела до 12 ночи и учила свой текст». Авербух рассказал, как чувствует себя в роли ведущей Алина Загитова
Прожиточный минимум в 2021 году увеличат на 3,7%
Названа цена российского препарата от коронавируса "Авифавир"
В Совфеде оценили идею выделить спецместа на парковках для беременных
В Кремле оценили выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира
Роскосмос рассекретил документы о планах СССР по созданию обсерватории на Луне
Путина выдвинут на Нобелевскую премию мира
США накрыли новые протесты из-за дела Бреонны Тейлор
В Совфеде сообщили, сколько составит новый МРОТ
В Общественной палате прокомментировали новые правила поверки счетчиков
«Чувствуешь себя Дон Кихотом»: Виталий Милонов рассказал, зачем в Госдуме предлагают нереализуемые идеи
"Ъ": Установку счётчиков могут включить в стоимость коммунальных услуг
В Госдуме предложили выделить места на парковке для беременных женщин