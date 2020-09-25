2020-09-25T00:34:34+03:00
Передача данных
Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Чего (не) могли наши предки?

Мария Баченина и популяризатор науки Александр Соколов разбираются в вымышленных и реальных возможностях наших предков

Чего (не) могли наши предки?

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Передача данных

Тема: Физика на страже спокойствия: возможно ли вживить нам чипы, опасна ли микроволновка и вышки 5G и чем становятся наши молекулы после смерти

В студии: Мария БАЧЕНИНА

В гостях: Дмитрий ПОБЕДИНСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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