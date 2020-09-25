2020-09-25T10:14:59+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

С прилавков могут исчезнуть бананы. Или, во всяком случае, серьезно подорожать

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов разбираются вместе с экспертами, что будет с любимым россиянами фруктом, почему для американцев русские всегда плохие и нужно ли осуждать кормящих в общественных местах грудью женщин

С прилавков могут исчезнуть бананы. Или, во всяком случае, серьезно подорожать

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