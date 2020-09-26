2020-09-26T18:52:59+03:00
Вот такая зверушка
Антон ЧЕЛЫШЕВИлья СЕРЕДА

Возврату и обмену не подлежат! Минпромторг разработал правила розничной продажи животных

Антон Челышев и ветеринарный врач Илья Середа обсуждают всё, что касается животных и их хозяев

Возврату и обмену не подлежат! Минпромторг разработал правила розничной продажи животных

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30 Мая 2020 17:03 - 18:02

Вот такая зверушка

Тема: Всезверобуч. Как новый форум для экспертов и владельцев животных поможет развитию культуры ответственного обращения с животными?

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ

В гостях: Сергей СЕРЕДА, Геннадий СТЕПАНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
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