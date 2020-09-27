Коронавирус: невидимый противник. Спецпроект, который остановит вторую волну
Власти ужесточают масочный режим и обсуждают повторное введение режима самоизоляции
Коронавирус: невидимый противник. Спецпроект, который остановит вторую волну
В спецпроекте участвуют:
- Евгений Ачкасов, президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук;
- Александр Чепурнов, профессор вирусолог и ведущий научный сотрудник института клинической и экспериментальной медицины РАН;
- Павел Волчков, руководитель лаборатория геномной инженерии Московского физико-технического института;
- Анатолий Альтштейн, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Национального Исследовательского центра Эпидемиологии и Микробиологии им. Гамалеи;
- Игорь Гундаров, доктор медицинских наук, профессор, специалист по эпидемиологии и профилактической медицине;
- Евгений Тимаков, врач-инфекционист, главврач медцентра «Лидер Медицина».