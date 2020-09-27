2020-09-27T01:16:36+03:00
Эксклюзив
Иван ПАНКИН@radio_kp

Коронавирус: невидимый противник. Спецпроект, который остановит вторую волну

Власти ужесточают масочный режимВласти ужесточают масочный режимФото: Артем КИЛЬКИН

Власти ужесточают масочный режим и обсуждают повторное введение режима самоизоляции

Коронавирус: невидимый противник. Спецпроект, который остановит вторую волну

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В спецпроекте участвуют:

- Евгений Ачкасов, президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук;

- Александр Чепурнов, профессор вирусолог и ведущий научный сотрудник института клинической и экспериментальной медицины РАН;

- Павел Волчков, руководитель лаборатория геномной инженерии Московского физико-технического института;

- Анатолий Альтштейн, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Национального Исследовательского центра Эпидемиологии и Микробиологии им. Гамалеи;

- Игорь Гундаров, доктор медицинских наук, профессор, специалист по эпидемиологии и профилактической медицине;

- Евгений Тимаков, врач-инфекционист, главврач медцентра «Лидер Медицина».

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