Военкор КП Александр Коц: Из Армении в сторону Карабаха идут автобусы с добровольцами. Назад - «скорые помощи» с ранеными
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в начале боевых действий. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами, как можно избежать большой войны на Кавказе. Говорят также о том, как прошли выходные в Белоруссии
Военкор КП Александр Коц: Из Армении в сторону Карабаха идут автобусы с добровольцами. Назад - «скорые помощи» с ранеными
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