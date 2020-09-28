2020-09-28T13:10:47+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Военкор КП Александр Коц: Из Армении в сторону Карабаха идут автобусы с добровольцами. Назад - «скорые помощи» с ранеными

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в начале боевых действий. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами, как можно избежать большой войны на Кавказе. Говорят также о том, как прошли выходные в Белоруссии

Военкор КП Александр Коц: Из Армении в сторону Карабаха идут автобусы с добровольцами. Назад - «скорые помощи» с ранеными

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