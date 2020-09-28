2020-09-28T14:43:07+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

«Карантин 2»: Закроют ли российскую экономику из-за роста коронавируса

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают вместе с экспертами, к чему приведет рост заболеваемости ковидом, кто победит к битве Рэдклиффа и Роулинг и что сейчас происходит в коридорах власти

«Карантин 2»: Закроют ли российскую экономику из-за роста коронавируса

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