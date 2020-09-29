2020-09-29T17:00:40+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Биржевые курсы доллара и евро ставят рекорды: из-за чего взлетели котировки

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами, что делать со своими накоплениями, переведут ли школы на удаленку и что происходит в коридорах власти

Биржевые курсы доллара и евро ставят рекорды: из-за чего взлетели котировки

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