Политобозреватель Аббас Джума: Эрдоган мнит себя вторым Ататюрком. Он уже выступает как лидер азербайджанской нации
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, почему Армении и Азербайджану некуда отступать, зачем Макрон встречался с Тихановской и приговор историку Юрию Дмитриеву
Политобозреватель Аббас Джума: Эрдоган мнит себя вторым Ататюрком. Он уже выступает как лидер азербайджанской нации
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!
Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.