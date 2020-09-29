2020-09-29T23:22:35+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Политобозреватель Аббас Джума: Эрдоган мнит себя вторым Ататюрком. Он уже выступает как лидер азербайджанской нации

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, почему Армении и Азербайджану некуда отступать, зачем Макрон встречался с Тихановской и приговор историку Юрию Дмитриеву

Политобозреватель Аббас Джума: Эрдоган мнит себя вторым Ататюрком. Он уже выступает как лидер азербайджанской нации

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