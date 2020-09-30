Мировые лидеры призывают Армению и Азербайджан прекратить боевые действия
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, как развиваются события вокруг Нагорного Карабаха, сможет ли Россия когда-нибудь решить проблему мусора и как проходит предвыборная гонка в США
Мировые лидеры призывают Армению и Азербайджан прекратить боевые действия
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