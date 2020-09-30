2020-09-30T17:47:12+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИН

Армяне и азербайджанцы России рвутся воевать в Карабах, но границы закрыты. Начнутся ли столкновения внутри нашей страны?

Владимир Ворсобин обсуждает с представителями двух диаспор, как конфликт Армении и Азербайджана отразится на России

Армяне и азербайджанцы России рвутся воевать в Карабах, но границы закрыты. Начнутся ли столкновения внутри нашей страны?

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