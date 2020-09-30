2020-09-30T20:38:24+03:00
Передача данных
Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Вторая волна коронавируса. Что хуже: изоляция или эпидемия

Мария Баченина беседует с международным экспертом в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и лабораторной диагностики Михаилом Фаворовым о подъеме заболеваемости, диагностике и вакцинах

Вторая волна коронавируса. Что хуже: изоляция или эпидемия

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Передача данных

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В студии: Мария БАЧЕНИНА

В гостях: Дмитрий ПОБЕДИНСКИЙ
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