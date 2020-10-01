Перед карантином не надышишься. Россияне массово ринулись планировать отпуска из-за второй волны коронавируса
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, стоит ли ехать сейчас за границу, смогут ли договориться Армения и Азербайджан и нужно ли автоматически включать чаевые в счет
Перед карантином не надышишься. Россияне массово ринулись планировать отпуска из-за второй волны коронавируса
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