2020-10-01T15:58:12+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Перед карантином не надышишься. Россияне массово ринулись планировать отпуска из-за второй волны коронавируса

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, стоит ли ехать сейчас за границу, смогут ли договориться Армения и Азербайджан и нужно ли автоматически включать чаевые в счет

Перед карантином не надышишься. Россияне массово ринулись планировать отпуска из-за второй волны коронавируса

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