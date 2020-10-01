2020-10-01T20:10:39+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

«Я парень, который не боится». Разбираемся в странностях интервью Навального

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, что хотел сказать своим интервью Навальный и прислушаются ли Армения и Азербайджан к призыву Путина, Трампа и Макрона

«Я парень, который не боится». Разбираемся в странностях интервью Навального

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!

Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 40.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
29 Сентября 2020 19:03 - 20:02

Интересное

Тема: «Мы - не Турция»: Мария Захарова заявила, что Россия не будет влезать в армяно-азербайджанский конфликт так же резко, как это сделал Эрдоган

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН

В гостях: Мария ЗАХАРОВА
07:30
21:30
24 Сентября 2020 18:03 - 19:02

Вечерний Мардан

Тема: Илья Варламов: Россию на карантин не закроют. Мы будем идти по принципу «лучше мы сейчас переболеем, а там как-нибудь разберемся»

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН

В гостях: Илья ВАРЛАМОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В США собираются уменьшить прием беженцев до рекордно низкого уровня
Премьер Армении сообщил о сбитых азербайджанских беспилотниках
За сутки в Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Армения сообщила о сбитых беспилотниках в окрестностях Еревана
Билли Айлиш выпустила клип на саундтрек к новому фильму про Джеймса Бонда
Собянин сообщил о временном закрытии московских учреждении допобразования
Собянин оценил эффект от перевода на удаленку в Москве
Вероятность введения режима самоизоляции оценили в Роспотребнадзоре
Врачи спасли жизнь пострадавшему в Карабахе журналисту Le Monde
За сентябрь цены на машины выросли на 2 процента
Собянин рассказал, от чего будет зависеть возврат школьников с каникул в Москве
Будут ли зрителей пускать на матчи "Локомотива" в Лиге Чемпионов: УЕФА огласил решение о допуске на стадионы
Небензя: Россия не видит готовности к диалогу со стороны Армении и Азербайджана
Армения сообщила о 1280 погибших азербайджанских военных в Карабахе
Путин поручил выделить 100 млн рублей на кредиты для малого и среднего бизнеса в Иркутской области
ЦБ: Число сомнительных операций стало меньше в 1,5 раза
Собянин рассказал, когда удастся победить коронавирус
Стали известны подробности ограбления депутата Госдумы на МКАД
Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
"Бавария", "Атлетико" и "Зальцбург" сыграют против "Локомотива" в Лиге Чемпионов
Эрдоган назвал недопустимыми призывы Минской группы к прекращению огня в Карабахе