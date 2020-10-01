2020-10-01T22:37:01+03:00
Что будет
Владимир СУНГОРКИНРоман ГОЛОВАНОВ

Владимир Сунгоркин: Я думаю, через месяц-два нас ждет очередное сто пятое или две тысячи третье разочарование в Лукашенко. Все свои обещания он похерит

Роман Голованов и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обсуждают, насколько затяжной конфликт будет в Нагорном Карабахе и какие перспективы у Союзного государства

Владимир Сунгоркин: Я думаю, через месяц-два нас ждет очередное сто пятое или две тысячи третье разочарование в Лукашенко. Все свои обещания он похерит

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