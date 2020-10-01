Не паркуйся как... В каких случаях машину могут эвакуировать со двора
Кирилл Манжула напоминает, что стоянка во дворе тоже должна осуществляться по правилам. Иначе встречи с эвакуатором не избежать
Не паркуйся как... В каких случаях машину могут эвакуировать со двора
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