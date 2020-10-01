2020-10-01T16:52:09+03:00
Гости из будущего
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Профессии будущего. Разработчик искусственного интеллекта

Рассказываем о новых профессиях, которые будут востребованы в будущем

Профессии будущего. Разработчик искусственного интеллекта

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Мир меняется. Вместе с ним меняется топ самых востребованных профессий. На авансцену выходят специальности из технологичного будущего: разработчик искусственного интеллекта, специалист по большим данным, создатель голосовых помощников, специалист по созданию и обслуживанию облачных хранилищ, разработчик беспилотных систем и нейротехнологических решений.

В этих подкастах мы собрали интервью самых опытных профессионалов, молодых гениев и преподавателей, которые рассказывают все о новом мире профессий. Они отвечают на вопросы: почему нужно выбирать цифровые специальности, с чего начать, какие навыки развивать и где учиться, на какую зарплату рассчитывать и какое влияние можно оказать на трансформацию мира, выбирая профессии будущего.

Первый подкаст посвящен профессии разработчик искусственного интеллекта.

О ней рассказывают:

- Андрей Черток - управляющий директор управления по развитию компетенций по исследованию данных Сбербанка

- Данил Поляков - разработчик машинного обучения в Яндекс.Такси, выпускник Школы анализа данных Яндекса, выпускник кафедры анализа данных Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ

- Герман Греф - Президент, Председатель правления Сбера

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