Синоптики предупредили о температурных аномалиях в октябре
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов рассказывают, какую погоду ждать в октябре, найдут ли утечку воздуха на МКС, закроют ли Москву на жесткий карантин и прислушаются ли Армения и Азербайджан к призывам глав ведущих государств
Синоптики предупредили о температурных аномалиях в октябре
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