2020-10-03T00:52:20+03:00
Ковалёв против
Андрей КОВАЛЕВ

Андрей Ковалев: Никому не давайте даже копейки, кто бы не просил

Простой московской миллиардер - о том, как спастись и выжить в это непростое время

Андрей Ковалев: Никому не давайте даже копейки, кто бы не просил

00:00
00:00

Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 45.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Байден решил не критиковать Трампа, пока тот лечится от коронавируса
Американский грузовой корабль Cygnus отправился к МКС
Стала известна дата второго запуска тяжелой ракеты «Ангара-А5»
В СНБО рассказали, когда начнут ставить на учёт украинских пользователей «ВКонтакте»
Трампа доставили в военный госпиталь в Мэриленде
Мадрид изолировали от остальной Испании из-за коронавируса
Ким Чен Ын пожелал Трампу поскорее выздоравливать от коронавируса
Помощника президента Абхазии задержали за нарушение границы России
Коронавирус у Трампа: несколько дней он проведет в военном госпитале
Вирусолог объяснил, почему коронавирус «любит» осень
Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 3 октября 2020 года
Вайнштейну предъявили обвинения в изнасиловании еще двух женщин
Трампу сделали инъекцию коктейля антител против коронавируса