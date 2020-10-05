2020-10-05T23:24:59+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: Если в России введут прогрессивную шкалу налогообложения, это будет сравнимо с отменой крепостного права

Известный экономист - про неожиданное предложение главы ВТБ Костина, обязанности учителей докладывать в ювенальную юстицию о любых синяках у детей и прогноз Банка России о резком ухудшении валютного баланса

Михаил Делягин: Если в России введут прогрессивную шкалу налогообложения, это будет сравнимо с отменой крепостного права

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