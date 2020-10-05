Михаил Делягин: Если в России введут прогрессивную шкалу налогообложения, это будет сравнимо с отменой крепостного права
Известный экономист - про неожиданное предложение главы ВТБ Костина, обязанности учителей докладывать в ювенальную юстицию о любых синяках у детей и прогноз Банка России о резком ухудшении валютного баланса
Михаил Делягин: Если в России введут прогрессивную шкалу налогообложения, это будет сравнимо с отменой крепостного права
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