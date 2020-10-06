6 Окт. 2020 2020-10-06T11:57:26+03:00

Что дешевле – личная машина или каршеринг 00:00 00:00

Главные темы:

- Что дешевле – личная машина или каршеринг?

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Вариатор или автомат? Почему мы до сих пор скептически относимся к бесступенчатым коробкам передач

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Прочь с дороги: последствия коронавирусной велосипедизации в Европе

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- История самой большой Skoda: Superb вчера, сегодня, завтра

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.