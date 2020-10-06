Что дешевле – личная машина или каршеринг
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с автоэкспертами всё, что касается машин и их владельцев
Что дешевле – личная машина или каршеринг
Главные темы:
- Что дешевле – личная машина или каршеринг?
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Вариатор или автомат? Почему мы до сих пор скептически относимся к бесступенчатым коробкам передач
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Прочь с дороги: последствия коронавирусной велосипедизации в Европе
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- История самой большой Skoda: Superb вчера, сегодня, завтра
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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