Генерал Шаманов написал генералу Шойгу: правительство забыло военпенсов!
Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко обсуждают, кто обидел военных пенсионеров и почему бывшие союзные республики вспыхивают одна за другой
Генерал Шаманов написал генералу Шойгу: правительство забыло военпенсов!
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