2020-10-06T17:17:50+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Генерал Шаманов написал генералу Шойгу: правительство забыло военпенсов!

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко обсуждают, кто обидел военных пенсионеров и почему бывшие союзные республики вспыхивают одна за другой

Генерал Шаманов написал генералу Шойгу: правительство забыло военпенсов!

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