Дмитрий Стешин: Все протесты в Киргизии - проплаченные. Толпа из 2 тысяч человек с питанием стоит 25 тысяч долларов
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, зачем России такой ненадежный союзник, как Киргизия, что новенького в свежем интервью Навального и как идет расследование гибели животных на Камчатке
Дмитрий Стешин: Все протесты в Киргизии - проплаченные. Толпа из 2 тысяч человек с питанием стоит 25 тысяч долларов
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!
Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.