2020-10-08T00:17:20+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Дмитрий Стешин: Все протесты в Киргизии - проплаченные. Толпа из 2 тысяч человек с питанием стоит 25 тысяч долларов

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, зачем России такой ненадежный союзник, как Киргизия, что новенького в свежем интервью Навального и как идет расследование гибели животных на Камчатке

Дмитрий Стешин: Все протесты в Киргизии - проплаченные. Толпа из 2 тысяч человек с питанием стоит 25 тысяч долларов

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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