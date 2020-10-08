Сидеть будем все! Собянин заявил, что новые ограничения из-за коронавируса в Москве касаются и переболевших жителей
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают ужесточение противоковидных мер, заявление чиновников, что дети в Великих Луках упали в обморок из-за приступа патриотизма и перспективы увеличения налогов для богатых
Сидеть будем все! Собянин заявил, что новые ограничения из-за коронавируса в Москве касаются и переболевших жителей
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