«Это огромная трагедия. Люди гибнут с обеих сторон»: Владимир Путин призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают интервью Владимира Путина, ситуацию в Бишкеке, появление новых штаммов скарлатины, повышение спроса на земельные участки и присуждение Нобелевских премий
«Это огромная трагедия. Люди гибнут с обеих сторон»: Владимир Путин призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе
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