2020-10-08T17:22:00+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Вступится ли Россия за Армению в Нагорном Карабахе

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко отвечают на все армейские вопросы

Вступится ли Россия за Армению в Нагорном Карабахе

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