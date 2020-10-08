Больных из Барнаула уже госпитализируют в соседние города: коек в больницах нет
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, почему за время летней передышки российская медицина не подготовилась к осенней волне коронавируса, бомбежку храма в Нагорном Карабахе и штраф «Газпрому» от Польши в $7,6 млрд
Больных из Барнаула уже госпитализируют в соседние города: коек в больницах нет
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