Обнуление нарушений ПДД. Что предлагают депутаты, и как это будет работать на практике
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают всё, что касается машин и их владельцев
Обнуление нарушений ПДД. Что предлагают депутаты, и как это будет работать на практике
Главные темы:
- Обнуление нарушений ПДД. Что предлагают депутаты, и как это будет работать на практике
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Как поменять тормозные колодки своими руками. Без ущерба кошельку и здоровью
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Тонировка: что вы хотите скрыть в машине от чужих глаз?
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- На Murano к Левитану: Осенняя поездка на пейзажи
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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