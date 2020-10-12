2020-10-12T04:51:37+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Обнуление нарушений ПДД. Что предлагают депутаты, и как это будет работать на практике

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают всё, что касается машин и их владельцев

Обнуление нарушений ПДД. Что предлагают депутаты, и как это будет работать на практике

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Главные темы:

- Обнуление нарушений ПДД. Что предлагают депутаты, и как это будет работать на практике

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Как поменять тормозные колодки своими руками. Без ущерба кошельку и здоровью

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Тонировка: что вы хотите скрыть в машине от чужих глаз?

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- На Murano к Левитану: Осенняя поездка на пейзажи

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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1 Октября 2020 7:03 - 8:02

Мой автомобиль

Тема: Как правильно спасать машину от преждевременной смерти. Отвечаем на самые частые вопросы по технологии применения составов «Супротек»

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
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