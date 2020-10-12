12 Окт. 2020 2020-10-12T04:51:37+03:00

Обнуление нарушений ПДД. Что предлагают депутаты, и как это будет работать на практике 00:00 00:00

Главные темы:

- Обнуление нарушений ПДД. Что предлагают депутаты, и как это будет работать на практике

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Как поменять тормозные колодки своими руками. Без ущерба кошельку и здоровью

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Тонировка: что вы хотите скрыть в машине от чужих глаз?

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- На Murano к Левитану: Осенняя поездка на пейзажи

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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