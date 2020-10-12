2020-10-12T11:52:37+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

В России впервые выявили более 13 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, когда мы выйдем на плато по коронавирусу, в чем наиболее вероятная причина ЧП на Камчатке и справится ли Дмитрий Хрусталев с озвучкой Зайца в перезапуске мультфильма «Ну, погоди!»

В России впервые выявили более 13 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

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9 Октября 2020 9:03 - 10:02

Взрослые люди

Тема: После того, как пилоты приняли решение экстренно сажать самолет с Навальным в Омске, из Германии поступило сообщение о минировании аэропорта

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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