В России впервые выявили более 13 тысяч заболевших COVID-19 за сутки
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, когда мы выйдем на плато по коронавирусу, в чем наиболее вероятная причина ЧП на Камчатке и справится ли Дмитрий Хрусталев с озвучкой Зайца в перезапуске мультфильма «Ну, погоди!»
В России впервые выявили более 13 тысяч заболевших COVID-19 за сутки
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