В Минске против демонстрантов применили светошумовые гранаты и задержали журналистов «Комсомольской правды»
Валентин Алфимов и Тутта Ларсен обсуждают, почему в Белоруссии опять начали жестко разгонять протесты, нужно ли включать в потребительскую корзину подписку на сериалы и почему у робота Федора удалили аккаунт в Твиттере
В Минске против демонстрантов применили светошумовые гранаты и задержали журналистов «Комсомольской правды»
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