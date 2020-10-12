2020-10-13T00:55:25+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Недолго музыка играла. Перемирие между Арменией и Азербайджаном продлилось меньше, чем шли переговоры

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают сорванное карабахское перемирие и встречу Лукашенко в СИЗО с задержанными оппозиционерами

Недолго музыка играла. Перемирие между Арменией и Азербайджаном продлилось меньше, чем шли переговоры

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