2020-10-14T14:28:41+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Когда нужно «переобувать» автомобиль

Дмитрий Делинский обсуждает с экспертами всё, что касается машин и их владельцев

Когда нужно «переобувать» автомобиль

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Тема: Как правильно спасать машину от преждевременной смерти. Отвечаем на самые частые вопросы по технологии применения составов «Супротек»

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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