2020-10-15T11:18:46+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Обманываем время: как продлить срок службы современных даунсайзинговых двигателей

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают нюансы обслуживания двигателей малолитражек с гендиректором компании «Супротек» Сергеем Зеленьковым и директором департамента научно-технического развития Юрием Лавровым

Обманываем время: как продлить срок службы современных даунсайзинговых двигателей

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1 Октября 2020 7:03 - 8:02

Мой автомобиль

Тема: Как правильно спасать машину от преждевременной смерти. Отвечаем на самые частые вопросы по технологии применения составов «Супротек»

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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