И масочка не спасет. Дорожные камеры в Москве научат искать нарушителей коронавирусного карантина
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают вместе с экспертами всё, что касается машин и их владельцев
И масочка не спасет. Дорожные камеры в Москве научат искать нарушителей коронавирусного карантина
Главные темы:
- Дорожные камеры в Москве научат искать нарушителей коронавирусного карантина
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Как правильно сидеть за рулем, чтобы не было мучительно больно
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Непересекающиеся линии: как разминуться с пешеходом на зебре, чтобы тебя не оштрафовали
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- Чемодан на колесах или мыльница: есть ли самобытность в стиле немецких автомобилей?
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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