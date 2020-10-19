19 Окт. 2020 2020-10-19T11:25:29+03:00

И масочка не спасет. Дорожные камеры в Москве научат искать нарушителей коронавирусного карантина 00:00 00:00

Главные темы:

- Дорожные камеры в Москве научат искать нарушителей коронавирусного карантина

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Как правильно сидеть за рулем, чтобы не было мучительно больно

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Непересекающиеся линии: как разминуться с пешеходом на зебре, чтобы тебя не оштрафовали

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Чемодан на колесах или мыльница: есть ли самобытность в стиле немецких автомобилей?

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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