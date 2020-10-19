2020-10-19T11:25:29+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

И масочка не спасет. Дорожные камеры в Москве научат искать нарушителей коронавирусного карантина

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают вместе с экспертами всё, что касается машин и их владельцев

И масочка не спасет. Дорожные камеры в Москве научат искать нарушителей коронавирусного карантина

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Главные темы:

- Дорожные камеры в Москве научат искать нарушителей коронавирусного карантина

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Как правильно сидеть за рулем, чтобы не было мучительно больно

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Непересекающиеся линии: как разминуться с пешеходом на зебре, чтобы тебя не оштрафовали

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Чемодан на колесах или мыльница: есть ли самобытность в стиле немецких автомобилей?

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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Мой автомобиль

Тема: Как правильно спасать машину от преждевременной смерти. Отвечаем на самые частые вопросы по технологии применения составов «Супротек»

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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