«Генетикой запрограммировано». Иммунолог объяснил, почему люди с одной группой крови меньше болеют ковидом
Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают, почему переболевшие коронавирусом теряют антитела через несколько месяцев, какие российские города пострадали больше других в пандемию и нужно ли сокращать полицейских
«Генетикой запрограммировано». Иммунолог объяснил, почему люди с одной группой крови меньше болеют ковидом
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