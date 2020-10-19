2020-10-19T14:52:47+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВМария БАЧЕНИНА

«Генетикой запрограммировано». Иммунолог объяснил, почему люди с одной группой крови меньше болеют ковидом

Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают, почему переболевшие коронавирусом теряют антитела через несколько месяцев, какие российские города пострадали больше других в пандемию и нужно ли сокращать полицейских

«Генетикой запрограммировано». Иммунолог объяснил, почему люди с одной группой крови меньше болеют ковидом

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Тема: После того, как пилоты приняли решение экстренно сажать самолет с Навальным в Омске, из Германии поступило сообщение о минировании аэропорта

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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