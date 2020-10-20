2020-10-21T00:41:37+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Уктусское дело. Одна из пациенток интерната пожаловалась, что руководство отправляло женщин на стерилизацию

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, должно ли общество запрещать людям иметь детей, зачем Лукашенко пообещал оппозиции больше не баллотироваться и почему Армения не выдает России разыскиваемого преступника, прося о помощи

Уктусское дело. Одна из пациенток интерната пожаловалась, что руководство отправляло женщин на стерилизацию

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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