Уктусское дело. Одна из пациенток интерната пожаловалась, что руководство отправляло женщин на стерилизацию
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, должно ли общество запрещать людям иметь детей, зачем Лукашенко пообещал оппозиции больше не баллотироваться и почему Армения не выдает России разыскиваемого преступника, прося о помощи
Уктусское дело. Одна из пациенток интерната пожаловалась, что руководство отправляло женщин на стерилизацию
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
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