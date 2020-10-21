«Волонтеры раздают пропитанные наркотиками маски»: Развенчиваем «страшилку», которая расползается по соцсетям
Мария Баченина и Валентин Алфимов обсуждают первый снег в Москве, повышение заболеваемости коронавирусом и ограничения связанные с этим, отложение рассмотрения апелляции Ефремова
«Волонтеры раздают пропитанные наркотиками маски»: Развенчиваем «страшилку», которая расползается по соцсетям
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