2020-10-21T16:07:09+03:00
Под капотом
Кирилл МАНЖУЛА

Ликбез: Как пользоваться домкратом

Кирилл Манжула напоминает об основных принципах работы с этим инструментом, знание которых позволит не изувечить машину

Ликбез: Как пользоваться домкратом

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите отзывы!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 3.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro исчерпывают заряд батареи с 5G быстрее, чем с 4G
В Москве за сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом
Полиция завершила спецоперацию в Грузии и арестовала захватившего банк преступника
Вице-президент Турции назвал условия для отправки войск в Карабах
Папа Римский Франциск вновь высказался за гражданские права однополых пар
Домашний матч ФК «Спартак» может пройти без зрителей
При испытаниях британской вакцины от коронавируса умер доброволец
Более 120 компаний Европы затронут расширенные санкции США против "Северного потока-2"
Эксперт назвала позитивные стороны налогового вычета за фитнес
Никол Пашинян призвал народ Армении взяться за оружие
В Грузии полиция вывела пятерых человек из банка, где произошел захват заложников
Двое заложников освобождены из банка в Грузии
Госдума первом чтении ободрила повышение ставки НДФЛ до 15% на доходы более 5 млн рублей
Суперкомпьютер определил, как влажность влияет на распространение коронавируса
Путин заявил, что у властей нет планов вводить жёсткие ограничения в стране
Полиция овободила еще одного заложника из банка в Грузии
Чернокожего футболиста в Италии охрана не пустила на стадион матча Лиги Чемпионов. Тогда он загуглил охране свое фото
В Арзамасе появился первый в Нижегородской области пешеходный фонтан