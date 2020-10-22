2020-10-22T02:04:33+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Кровеносная система автомобиля: особенности разных типов топливных систем и их грамотное обслуживание

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская выясняют у гендиректора компании «Супротек» Сергея Зеленькова и директора департамента научно-технического развития «Супротек» Юрия Лаврова, как поддерживать топливную систему машины в порядке и чистоте

Кровеносная система автомобиля: особенности разных типов топливных систем и их грамотное обслуживание

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Мой автомобиль

Тема: Как правильно спасать машину от преждевременной смерти. Отвечаем на самые частые вопросы по технологии применения составов «Супротек»

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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