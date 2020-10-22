Вирусолог, доктор биологических наук Андрей Летаров: Правильнее заставлять людей носить маски, а не перчатки
Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают, зачем в Минздраве заявили о неэффективности перчаток, каким должен быть офис коронавирусной эпохи и почему мужчины после 40 лет теряют шансы построить семью
Вирусолог, доктор биологических наук Андрей Летаров: Правильнее заставлять людей носить маски, а не перчатки
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