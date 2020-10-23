2020-10-23T13:36:47+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВМария БАЧЕНИНА

Место встречи изменить нельзя. Большинство улетающих на ноябрьские праздники россиян купили путевки в Турцию

Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают, почему о несвоевременных мерах против коронавируса Роспотребнадзор говорит только сейчас и как заморозка накопительной части пенсии повлияет на жизнь десятков миллионов россиян

Место встречи изменить нельзя. Большинство улетающих на ноябрьские праздники россиян купили путевки в Турцию

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Тема: После того, как пилоты приняли решение экстренно сажать самолет с Навальным в Омске, из Германии поступило сообщение о минировании аэропорта

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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