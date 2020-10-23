Место встречи изменить нельзя. Большинство улетающих на ноябрьские праздники россиян купили путевки в Турцию
Валентин Алфимов и Мария Баченина обсуждают, почему о несвоевременных мерах против коронавируса Роспотребнадзор говорит только сейчас и как заморозка накопительной части пенсии повлияет на жизнь десятков миллионов россиян
Место встречи изменить нельзя. Большинство улетающих на ноябрьские праздники россиян купили путевки в Турцию
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