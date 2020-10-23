2020-10-23T19:53:50+03:00
Культурный код
Юрий ГРЫМОВ

Переживут ли животные в зоопарках пандемию

Художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов обсуждает с экспертами, должно ли государство поддерживать зоопарки или их вообще нужно закрыть из-за жестокого обращения с животными

Переживут ли животные в зоопарках пандемию

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