2020-10-24T01:00:35+03:00
Ковалёв против
Андрей КОВАЛЕВ

Андрей Ковалев: Надо возвращать советскую систему подготовки кадров

Простой московской миллиардер - о том, как спастись и выжить в это непростое время

Андрей Ковалев: Надо возвращать советскую систему подготовки кадров

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